Die Polizei hat in Baden-Württemberg und Bayern insgesamt zwölf Gebäude im Zusammenhang mit der Rockerszene durchsucht. Darunter zwei Objekte im Main-Tauber-Kreis. Mit über hundert Einsatzkräften, Hunden und der Unterstützung durch das Spezialeinsatzkommando (SEK) seien am 12. Mai die Gebäude durchsucht worden, teilte am Dienstag die Staatsanwaltschaft mit. Darunter waren auch zwei Rockerklubhäuser. Bei der Aktion wurden Rauschgift und Waffen sichergestellt. Unter anderem eine scharfe Handgranate, Schlagringe, Stichwaffen und gut ein Kilo Amphetamin. Außerdem wurde mutmaßliches Drogengeld beschlagnahmt. Es gab sieben Festnahmen, gegen drei der Verdächtigen wurde mittlerweile Haftbefehl erlassen. Federführend bei den Ermittlungen war die Kripo Aschaffenburg.