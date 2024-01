Die Schulstandorte im Main-Tauber-Kreis stärken, das hat sich der Landrat des Main-Tauber-Kreises, Christoph Schauder, vorgenommen. Viele Millionen Euro plant der Kreis dafür ein.

Ab dem Schuljahr 2025/26 sollen die Schülerzahlen im Main-Tauber-Kreis wieder leicht ansteigen, so der Landrat. "Aus diesem Grund sind wir gerade jetzt gut beraten, wenn wir in die Zukunft unserer Schulstandorte investieren. Sie sind unsere Aushängeschilder", so Schauder. So werde etwa das Berufliche Schulzentrum in Wertheim weiter saniert. Der Kreis investiert allein dort rund 46,5 Millionen Euro. Die Arbeiten sollen 2025 fertig sein.

Das ist eine der größten Investitionsmaßnahmen in der Geschichte des Main-Tauber-Kreises.

Als weiteren wichtigen Investitionsschwerpunkt nennt Schauder auch die Kreisstraßen. Hier werde in diesem Jahr der bestehende Sanierungsstau weiter abgebaut.

Die 463 Kilometer Kreisstraßen sind die Lebensadern unseres Flächenlandkreises.

E-Bikes und E-Autos einfach ausleihen

Um Mobilität geht es aber auch bei einem anderen Projekt. In Lauda werde eine große Mobilitätszentrale eingerichtet, erklärt der Landrat. Dabei geht es um intelligente Verleih- und Rückgabeoptionen von E-Fahrrädern und Elektroautos an ÖPNV-Knotenpunkten. Mit Lauda gibt es dann künftig neben Wertheim und Bad Mergentheim drei solcher Mobilitätszentralen im Main-Tauber-Kreis.

Landrat zu Rotkreuzklinik Wertheim

Der Landkreischef äußert sich auch zur Zukunft der finanziell angeschlagenen Rotkreuzklinik in Wertheim. Er könne nachvollziehen, dass in diesem Kontext die Frage gestellt werde, inwiefern der Landkreis hier unterstützen könne. Der Kreis sei allerdings noch nie an dem Wertheimer Krankenhaus beteiligt gewesen und auch nicht mehr selbst Träger einer solchen Einrichtung, betont Schauder.

Der Main-Tauber-Kreis engagiere sich bereits seit zwölf Jahren in der Gesundheitsholding Tauberfranken. Über diese Holding würden im Kreis zwei leistungsstarke Krankenhäuser in Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim betrieben. Darüber hinaus gebe es ein Medizinisches Versorgungszentrum in Wertheim, das MVZ Tauberfranken.

Ziel des Kreises müsse es sein, so Schauder, dass die beiden Krankenhäuser auch nach der geplanten Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach "leistungsstark aufgestellt" bleiben. Es gehe dabei um eine "hochwertige Gesundheitsversorgung" im Main-Tauber-Kreis.

Krankenhausdiskussionen sind niemals angenehm. Hier geht es um Emotionen und um Ängste. Die Grundlage des Handelns müssen stets Fakten sein.

Landrat Schauder ist überzeugt, dass es Möglichkeiten gibt, die Rotkreuzklinik zu retten. Dafür müssten aber "seriöse und nachvollziehbare" Zahlen und Fakten auf den Tisch.