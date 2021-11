Main-Tauber-Kreis fordert eigenes Impfteam

per Mail teilen

Die Corona-Infektionen steigen weiter und weiter – auch in der Region Heilbronn Franken. Reichen die Kapazitäten, um nun alle Impfwilligen zu impfen?

Der Sprecher des Landratsamt Main-Tauber, Markus Moll, hat ein eigenes mobiles Impfteam für den Landkreis gefordert. Die aktuellen Angebote des mobilen Impfteams, das bislang immer extra aus Schwäbisch Hall anreisen müsse und auf das man deshalb im Main-Tauber-Kreis nur begrenzt Einfluss habe, reiche bei weitem nicht aus, so Moll.

Moll: Impfteam sollte im Kreis stationiert sein

Der Kreis fordere mindestens ein mobiles Impfteam, das nur für den Main-Tauber-Kreis zuständig ist und am besten auch dort stationiert sein sollte, sagte Moll dem SWR Studio Heilbronn.

"Sehr gut vorstellen könnten wir uns auch Impfstationen zu schaffen, also feste Anlaufpunkte mit regelmäßigen Öffnungszeiten für Impfungen, aber eben nicht von der Größe einer ganzen Sporthalle, wie das bisher der Fall war im Impfzentrum, sondern in etwas kleinerem Maßstab“, sagte Moll.

Nachfrage nach Impfungen gestiegen

Der Impfus der Stadt Heilbronn am Montag auf dem Kiliansplatz. Am Vormittag standen etwa 40 Menschen Schlange für eine Impfung. SWR

Wie in anderen Kreisen ist auch im Main-Tauber-Kreis zuletzt die Nachfrage nach Impfungen gestiegen, was womöglich auch mit bevorstehenden Alarmstufe in Baden-Württemberg zu tun hat.

Das Kreisimpfzentrum in Bad Mergentheim könne allerdings nicht einfach mal so schnell reaktiviert werden, erklärte Moll. Weder die technische Ausstattung noch das Personal seien dafür jetzt noch vorhanden, die ganze Organisation existiere nicht mehr.

"Um dieses Imfpzentrum wieder aufzubauen, müsste man also komplett von vorne anfangen.“

Außerdem seien die Landkreise ohnehin seit 1. Oktober gar nicht mehr verantwortlich für die Umsetzung der Impfstrategie. Die stark belasteten Arztpraxen sollten dringend unterstützt werden mit ergänzenden niederschwelligen Impfangeboten, heißt es aus dem Landratsamt des Main-Tauber-Kreises.

Lange Schlangen bei Impfaktionen

Aus mehreren Landkreisen war zuletzt von langen Schlangen bei Impfaktionen berichtet worden. Bei einem Angebot im Rathaus in Tauberbischhofsheim war der Andrang vergangenen Donnerstag so groß, dass nach Angaben der Pressestelle der Stadt ab etwa 15 Uhr Personen, die neu dazu kamen, darüber informiert wurden, dass nicht sicher sei, ob Impfstoff und Zeit für ihre Impfung noch ausreichend seien.

Am Ende konnten laut der Pressestelle aber alle Personen, die sich in die Schlange stellten, geimpft werden. Das Impfteam arbeitete demnach bis etwa 19 Uhr, obwohl die Aktion nur bis 17 Uhr geplant war.

Schwäbisch Hall: Unklar, wann neuer Impfbus startet

Auch eine Sprecherin des Landkreises Schwäbisch Hall berichtet von langen Warteschlangen, die sowohl beim Impfbus als auch bei Aktionen der mobilen Impfteams zu beobachten seien.

Der Landkreis hatte deshalb den Einsatz von weiteren Impfbussen beim Sozialministerium beantragt, so die Sprecherin. Das Sozialministerium hatte dann auch vor einigen Tagen bekannt gegeben, dass die Zahl der mobilen Impfteams landesweit von 30 auf bis zu 80 aufgestockt werden solle - unter anderem durch einen zusätzlichen Impfbus in Schwäbisch Hall.

Aktuell habe der Landkreis allerdings noch keine Kenntnis, wann der Bus die Arbeit aufnehmen könne und warte auf nähere Informationen des Sozialministeriums, sagte die Sprecherin dem SWR Studio Heilbronn am Dienstag. Ein Sprecher des Sozialministeriums hatte wiederum zu der Frage, wann die neuen Teams die Arbeit konkret aufnehmen, vor wenigen Tagen an die Kommunen und Kreise vor Ort verwiesen.