"Die weitere Bewältigung der Corona-Pandemie wird eines der Mega-Themen der nächsten Monate und Jahre bleiben. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Aber dennoch sind wir alle sehr optimistisch, dass wir in den nächsten sechs, sieben, acht Monaten die Corona-Pandemie weitestgehend in den Griff bekommen, auch mit dem Fortschreiten der Impfkampagne. Es wird eines der beherrschenden Themen sein, vor allem auch in wirtschaftlicher Hinsicht."

Christoph Schauder, Leiter Corona-Krisenstab Main-Tauber-Kreis