Der Main-Tauber-Kreis gehört zu den familienfreundlichsten Landkreisen in Deutschland. Das ergab jetzt eine Studie vom Prognos-Institut im Auftrag des ZDF.

Bei der Studie wurden bundesweit 401 Kreise und kreisfreie Städte untersucht, wobei Familien und Senioren getrennt bewertet wurden. Besonders gute Ergebnisse gab es für Familien in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit, weil die Mieten niedrig sind und Kinderarmut sowie Kriminalität gegen Kinder besonders schwach ausgeprägt sind.

Deutlich schlechter fielen die Werte für Senioren aus, unter anderem weil Krankenhäuser, Ärzte und Apotheken schlechter zu erreichen sind. Bei der Familienfreundlichkeit erreichte der Main-Tauber-Kreis Rang 57 von 401, in Baden-Württemberg liegt er im Mittelfeld.

Günstige Mieten

Im Landesvergleich hat der Main-Tauber-Kreis die günstigsten Mieten. Die Kaltmiete liegt bei 6,60 Euro pro Quadratmeter. Für Arbeitnehmer spricht zudem die gute Anbindung an die Autobahnen A3 und A81. 23 Unternehmen zählen zu den Weltmarktführern auf ihrem Gebiet.

Landrat Reinhard Frank erklärt die trotzdem günstigen Mietpreise mit der Vergangenheit: "Es hat einfach seine Geschichte, hier war vor vielen Jahren noch strukturschwacher Raum, ländlicher Raum. Im ländlichen Raum sind oft per se die Mieten und die Preise etwas günstiger als im Ballungsraum und diese Entwicklung aus der Vergangenheit, die setzt sich bis heute einfach fort."

Main-Tauber-Kreis für junge Menschen unattraktiv

Einem Demographiebericht der Bertelsmann Stiftung zufolge ist die Region besonders für junge Erwachsene unattraktiv. Viele 20-Jährige ziehen weg. Ein Grund dafür sind die schlechten Weiterbildungsmöglichkeiten. Die einzige Studienmöglichkeit ist die Außenstelle der Dualen Hochschule in Bad Mergentheim.

Der 28-Jährige Philipp Freitag wohnt in einem Vorort von Tauberbischofsheim und schätzt die ländliche Struktur. Er sagt aber auch:"„Es ist so, dass wir unter anderem gerade was Mobilfunk und Internet angeht, natürlich gegenüber der Stadt schon noch sehr abgehängt sind."