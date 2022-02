per Mail teilen

Baden-Württemberg hat bundesweit die dritthöchste Bevölkerungsdichte, allerdings sind die Kreise sehr unterschiedlich besiedelt. Schlusslicht ist der Main-Tauber-Kreis, der mit 102 Einwohner je Quadratkilometer am dünnsten besiedelt ist. Auch die Kreise Schwäbisch Hall und Hohenlohe stehen am unteren Ende der Tabelle, während die Stadt Heilbronn an siebter Stelle weit oben steht. Der Kreis Heilbronn liegt mit 317 Einwohnern je Quadratkilometer im Landesdurchschnitt.