Hochwasser an Main und Neckar - Wie die Pegel sich entwickeln

Die Hochwasserlage in Wertheim und Gundelsheim entspannt sich wieder. Zwischenzeitlich waren die Grenzwerte deutlich überschritten.

In Wertheim (Main-Tauber-Kreis) ist der Pegel des Mains weiter über dem Hochwassergrenzwert. Der Pegel erreicht am Freitag fast die vier Meter Grenze und liegt damit deutlich über dem Hochwassergrenzwert von 2,38 Meter. Damit liegt der Wasserstand im Bereich eines zweijährlichen Hochwassers, so die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. Zwischen Freitag und Samstag soll der Scheitelpunkt jedoch erreicht sein und der Pegel wieder sinken. Vorhergesagter Regen soll diese Trendwende auch nicht aufhalten.

In Wertheim gibt es wegen des Hochwassers kaum Einschränkungen. Fußwege neben Main und Kocher sind gesperrt sowie zwei Parkplätze und eine Tiefgarage. Alle wichtigen Straßen sind laut Stadtverwaltung befahrbar.

Entspannung bei Gundelsheim

Die Pegelstände des Neckars sind in den vergangenen Tagen auch deutlich angestiegen. Bei Gundelsheim (Kreis Heilbronn) lag der Höchstwert knapp unter vier Metern und damit auch deutlich über der Hochwassermarke von 3,40 Meter. An der Messstelle ist der Pegel jedoch seit der Nacht auf Freitag wieder fallend und liegt bereits unter 3,40 Meter. Wegen des hohen Wasserstands musste bei Bad Friedrichshall zwischenzeitlich ein Radweg gesperrt werden.