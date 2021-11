"Heilbronn for Future": Mahnwache auf dem Marktplatz

Die Klimaaktivisten von "Heilbronn for Future" halten auch heute von 11 bis 19 Uhr eine Mahnwache auf dem Heilbronner Marktplatz. Unter anderem gibt es als Rahmenprogramm um fünf vor zwölf ein sogenanntes "Open Mic", Gelegenheit für jede(n), ihre/seine Meinung zur Klimakrise kundzutun und mit den Teilnehmern der Mahnwache ins Gespräch zu kommen. Anlass ist die noch bis 12. November in Glasgow stattfindende Klimakonferenz. Man wolle damit auf die große Bedeutung hinweisen, die das, was nach Aussage von Miriam Kloiber von "Heilbronn for Future" auf dieser Klimakonferenz passiere oder "eben auch nicht" passiere, für das Weltklima habe.