Vor dem Werkstor des Autozulieferers Mahle in Gaildorf haben am Dienstagmittag Beschäftigte gegen die drohende Schließung protestiert. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft IG Metall.

Der Stuttgarter Autozulieferer Mahle ist am Dienstag 100 Jahre alt geworden. Für seine Niederlassungen in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) und Öhringen (Hohenlohekreis), gibt es allerdings keinen Grund zu feiern, meint die Gewerkschaft: Beide Standorte werden geschlossen.

Rund 300 Mitarbeiter von Schließung in Gaildorf betroffen

Das Werk in Gaildorf soll bis Ende 2023 schließen, rund 300 Mitarbeiter sind betroffen. Doch die Gewerkschaft will für den Erhalt des Standorts kämpfen, so Uwe Bauer von der IG Metall Schwäbisch Hall:

"Wir sehen dort auch eine Zukunft. Wir haben noch gar keine Gespräche begonnen, wir haben uns mal ausgetauscht und sind jetzt dabei, Alternativen zu erarbeiten." Uwe Bauer, IG Metall Schwäbisch Hall

Bereits Ende des Jahres wird Mahle sein Filterwerk in Öhringen schließen. Für die rund 170 Mitarbeiter gibt es eine Transfergesellschaft. Die Produktion wird nach Osteuropa verlagert.