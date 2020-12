per Mail teilen

Im Landkreis Heilbronn ist ein mutmaßliches Mitglied der italienischen Mafia festgenommen worden. Das teilte die Stuttgarter Staatsanwaltschaft mit.

Nach umfangreichen verdeckten Ermittlungen ist im Landkreis Heilbronn ein mutmaßlich hochrangiges Mitglied der sizilianischen Mafiaorganisation Cosa Nostra verhaftet worden. Der 37-jährige italienische Staatsbürger wurde am Dienstagabend mit Hilfe von Spezialkräften festgenommen, wie die Polizei in Heilbronn am Mittwoch mitteilte.

Beteiligt an Rauschgiftgeschäften und Erpressungen in Italien

Der Mann gelte als gefährlich und sei laut europäischem Haftbefehl an organisierten Rauschgiftgeschäften und Erpressungen in Italien beteiligt gewesen. Der Verhaftete soll zum Mafia-Clan Santapaola-Ercolano aus der Stadt Catania auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien gehören. Seiner Festnahme in Italien habe er sich durch Flucht entzogen.

Die Mafia in Italien SWR SWR

Durch verdeckte Ermittlungen wurde Unterschlupf gefunden

Durch verdeckte Ermittlungen sei es möglich gewesen, seine Kontaktpersonen zu identifizieren und so den Unterschlupf zu finden, in dem sich der Mann versteckt hielt. Auch die italienische Anti-Mafia-Behörde DIA unterstütze demnach die Ermittlungen. Der Verhaftete wurde laut Polizei bereits einem Richter vorgeführt und erklärte sich mit seiner Auslieferung einverstanden. Nun soll er nach Italien gebracht werden.

BW-Innenminister Strobl lobt Ermittlungen

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) bedanke sich bei allen an der Festnahme beteiligten Polizeibeamten. "Das internationale Agieren des organisierten Verbrechens ist einerseits eine Herausforderung, bietet aber auch gleichzeitig die Chance, durch vertrauensvolle, enge Zusammenarbeit mit unseren europäischen und internationalen Partnern bei der Kriminalitätsbekämpfung noch mehr zusammenzuwachsen", sagte Strobl.