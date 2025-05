Beim Deutschen Roten Kreuz gibt es eine Übersicht und Anleitungen zu Erste-Hilfe-Maßnahmen bei einer Wiederbelebung.

Diese Schritte sind bei einer Herzdruckmassage zu befolgen:

1. Knien Sie neben der betroffenen Person in Höhe des Brustkorbs.

2. Machen Sie den Oberkörper der betroffenen Person frei.

3. Legen Sie den Ballen einer Hand auf die Mitte des Brustkorbs.

4. Setzen Sie den Ballen der anderen Hand auf die erste Hand.

5. Strecken Sie beide Arme und drücken Sie den Brustkorb senkrecht von oben.

6. Drücken Sie mit einer Frequenz von 100 bis 120 Mal pro Minute. Drücken Sie circa 5 bis 6 cm tief nach unten. Entlasten Sie dann wieder den Brustkorb. Druck- und Entlastungsdauer sollten gleich sein.

7. Führen Sie die Maßnahme so lange durch, bis der Rettungsdienst eintrifft.

Tipp: Einige Songs helfen dabei, die Druckmassage im richtigen Rhytmus durchzuführen. Einige Beispiele. "Stayin Alive" von den Bee Gees, "Highway to Hell" von AC/DC oder "Another One Bites The Dust" von Queen.