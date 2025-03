Mädchen von Hund angefallen

per Mail teilen

Heilbronn:

Ein 12-Jähriges Mädchen ist in Öhringen von einer Bulldogge gebissen worden. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Torsten Blümke

Das Mädchen war laut Polizei gerade beim Spielen mit anderen Kindern, als sie von der Bulldogge unvermittelt angegriffen wurde. Der Hund soll der 12-Jährigen von hinten in Hals und anschließend ihrem Vater in die Hand gebissen haben. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Vater seiner Tochter helfen. Die Polizei hält für möglich, dass sich der Hundehalter, dessen Kinder und die Opfer kannten. Wie es zur Attacke des Hundes kam, ist noch nicht bekannt. Auch zu den genauen Verletzungen des Mädchens gibt es noch keine weiteren Informationen.