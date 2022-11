Vor einem Monat wurde eine Jugendliche in Mainhardt im Kreis Schwäbisch Hall durch den Angriff eines Mannes schwer verletzt. Jetzt ist sie außer Lebensgefahr.

Die 16-Jährige, die Anfang Oktober schwer verletzt in Mainhardt (Kreis Schwäbisch Hall) gefunden worden war, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft am Montag dem SWR. Das Mädchen lag damals mit schweren Kopfverletzungen an einer Bushaltestelle.

Angriff mutmaßlich mit schwerem Gegenstand

In ihrer Nähe lag damals auch ein ebenfalls schwer verletzter 55-jähriger Mann. Dieser war nach kurzer Zeit wieder außer Lebensgefahr. Wenige Tage später konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Mutmaßlich hat er auf beide mit einem schweren Gegenstand eingeschlagen. Zum Tatmotiv ist nichts bekannt. Wegen psychischer Probleme wurde der Festgenommene im Justizvollzugskrankenhaus untergebracht.