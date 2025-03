Mädchen beim Spielen in Öhringen von Bulldogge gebissen und schwer verletzt

Ein 12-jähriges Mädchen ist am Sonntagmittag beim Spielen in Öhringen von einer Bulldogge gebissen worden. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 12-jähriges Mädchen war am Sonntag in Öhringen gerade beim Spielen mit anderen Kindern, als sie laut Polizei unvermittelt von einer Bulldogge angegriffen wurde. Wie ein Sprecher der Polizei Heilbronn dem SWR sagte, biss der Hund dem Mädchen in den hinteren Halsbereich und ihrem Vater in die Hand. Der Vater wollte wohl zur Hilfe kommen. Seine Tochter musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen werden.

Grund der Hundeattacke unklar

Wie es genau zu der Attacke des Hundes kam, konnte die Polizei noch nicht sagen. Es sei davon auszugehen, dass sich der Hundehalter, dessen Kinder und die Opfer kannten, heißt es. Noch ist auch nicht genau bekannt, welche Verletzungen das gebissene Mädchen hat.