Vier Jahre und sechs Monate Haft für Macheten-Angriff in Külsheim

Neues Urteil am Landgericht Mosbach

Das Landgericht Mosbach hat am Donnerstag einen Mann wegen eines Macheten-Angriffs in Külsheim zu vier Jahren und sechs Monate Haft verurteilt, heißt es in den Fränkischen Nachrichten.

Der Angeklagte war im Juli 2022 zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte Revision eingelegt und das mit Erfolg. Die Geschädigte, eine Polizeibeamtin und ein Sachverständiger wurden am Donnerstag erneut zu dem Fall befragt. Wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt Der damals 50-Jährige hatte im Dezember 2021 in Külsheim (Main-Tauber-Kreis) gezielt den Wagen seiner Ex-Partnerin gerammt, sie mit einer Machete angegriffen und dabei lebensgefährlich verletzt. In erster Instanz wurde er wegen versuchten Totschlags verurteilt, am Donnerstag lautete der Urteilsspruch auf gefährliche Körperverletzung. Der Gutachter machte deutlich, dass der Angeklagte wie im Rausch gehandelt hatte. Auch gegen dieses Urteil können beide Parteien Revision einlegen.