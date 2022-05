SWR Studio Heilbronn gedenkt ehemaligem Studioleiter

Im Alter von 78 Jahren ist Lutz Wagner, der frühere Leiter des SWR Studios Heilbronn, am Sonntagmorgen gestorben.

Lutz Wagner hat das Studio des SWR in Heilbronn 21 Jahre lang geleitet und in einer prosperierenden Zeit mit großem Engagement und großer Zielstrebigkeit auf- und ausgebaut. All seine Kraft in die ihm gestellten Aufgaben zu geben, das habe ihn ausgezeichnet, so Ulrike Hagenbuch, die heutige Leiterin des SWR Studios Heilbronn.

"Es geht mit Lutz Wagner ein sehr ehrenvoller und verdienstvoller Kollege und wir verneigen uns vor seinem Lebenswerk."

Hagenbuch sah in Lutz Wagner einen sehr engagierten und sehr verdienstvoller Studioleiter. Einen Mann der Region, der Heilbronn-Franken sehr geliebt hat. "Er war auch ein leidenschaftlicher Hörfunk-Mann, ein Radio-Mann mit Leib und Seele", erinnert sich Hagenbuch.