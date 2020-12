In den Schulen in Heilbronn-Franken war in den vergangenen Wochen im Präsenzunterricht Frieren angesagt: regelmäßiges Lüften war ein Muss. In einer Kupferzeller Schule soll dieser Vorgang durch ein Testprojekt verbessert werden.

Zwar ist für Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg die Präsenzpflicht an den Schulen nach der neuesten Corona-Beschlüssen erst einmal ausgesetzt, doch ewig wird das so nicht weitergehen. Zu wenig ist das Bildungssystem auf den digitalen Unterricht ausgelegt, zu sehr gehen im wenig ausgeklügelten Heim-Unterricht die Kompetenzen verloren. Sobald der Präsenzunterricht wieder beginnt, müssen Lösungen für den reibungslosen Unterricht im Klassenzimmer her.

In Kupferzell (Hohenlohekreis) wird dafür seit Anfang November, in Zusammenarbeit mit zwei hiesigen Firmen, ein Gerät mit Sensortechnik getestet, das die Qualität der Luft misst und gegebenenfalls reinigt.

Zwei Unternehmen haben Projekt in Kupferzell angestoßen

Dafür steht ein großer grauer Kasten im Zimmer der Klasse 3b in der Kupferzeller Johann-Friedrich-Mayer-Schule. Das Gerät fügt sich ins Gesamtbild des Raumes ein, die Schülerinnen und Schüler haben es dekoriert. Es surrt kaum hörbar vor sich hin.

Die Kupferzeller Unternehmen Ebm-Papst und Sauter Heizungstechnik haben das Projekt angestoßen und führen es durch. Sowohl die Schule als auch die Stadt waren sofort dabei.

Luftfilter im Klassenzimmer in Kupferzell SWR

"Der Unterschied ist: Ohne Luftfilter muss öfter und länger gelüftet werden und die Luft wird nicht gefiltert. Das ist in Corona-Zeiten aber nur eine unterstützende Maßnahme, heißt: Lüften ist nach wie vor erforderlich." Christoph Spieles, Bürgermeister Kupferzell

Mitten in der Corona-Pandemie und im Winter bedeutete Präsezunterricht in den Klassenzimmern der Region in vergangenen Wochen oft: lüften und frieren. Decke, Tee und Bewegung im Unterricht hielten so manchen Klassenverband warm.

Lehrer wird angezeigt, wann und wie zu lüften ist

Was nun aber im Zimmer der 22 Jungen und Mädchen der Klasse 3b in Kupferzell anders ist: Hier wird das Fenster nicht nach Gutdünken aufgerissen, sondern man richtet sich nach einem kleinen Sensor, der quasi den Takt vorgibt und dem Lehrer anzeigt, was zu tun ist: Ist der Kohlenstoffdioxid-Wert zu hoch, muss das Fenster aufgemacht werden – auch wann wieder zugemacht werden kann, wird angezeigt. Aber auch wenn der Feinstaubwert nach oben geht, beispielsweise durch eine Baustelle vor der Tür, kann die Luftreinigungsfunktion höhergestellt werden.

Der Sensor zeigt an, ob gelüftet werden muss SWR

Der Kupferzeller Ventilatorenhersteller Ebm-Papst hat mit smarter Technik seine Finger im Spiel. So stammt zum Beispiel die Sensorik vom firmeneigenen Startup Ebm-Papst Neo.

Entspannterer Unterricht mit Luftfilter

Rund 5.500 Euro kostet das komplette Testobjekt, wie es in der Kupferzeller Schule aufgestellt ist. Flächendeckend für alle Schulen ist das wohl noch Zukunftsmusik. Ein erstes Fazit können die Beteiligten dennoch ziehen: Die Situation im Unterricht sei auf jeden Fall entspannter – und das Lehrpersonal kann besser darauf reagieren, wie und wann gelüftet werden muss.