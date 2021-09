Elternbeirat in Heilbronn kritisiert späte Entscheidung für Luftfilter

Die Stadt Heilbronn geht davon aus, dass Schulklassen in der Stadt erst Anfang kommenden Jahres mit Raumluftfiltern ausgestattet werden können.

Die vom Gemeinderat vor den Ferien beschlossene Anschaffung von etwas mehr als 50 Stück ist vergangene Woche europaweit ausgeschrieben worden. Der Heilbronner Gesamtelternbeirat kritisierte die Entscheidung als zu spät. Das Thema wird schon seit Herbst vergangenen Jahres diskutiert, es ist dramatisch viel Zeit vergangen, heißt es.

"Blöd für die Kinder. Wir diskutieren Luftfilter ja nicht erst seit Juli 2021. Das Land hat erst Anfang August die Förderrichtlinien herausgebracht, wonach sich die Städte zu richten haben."

Experimente mit Testgeräten

Die Stadt hatte noch vor der Veröffentlichung der Förderkriterien die Schulräume von den Hausverwaltungen überprüfen lassen, wo es schwer lüftbare Räume gibt. Nachdem diese Informationen vorlagen, untersuchten Fachleute die Räume noch einmal nach den entsprechenden Kriterien.

Parallel dazu wurden die Parameter für die Geräte festgelegt, so Karin Schüttler, die Leiterin des Schul-, Kultur- und Sportamtes. Mit entsprechenden Testgeräten wurde dann in Klassenräumen experimentiert.

Die ersten Geräte sind für die Grundschulen und Fördereinrichtungen

Da der Anschaffungspreis insgesamt die 100.000 Euro-Marke überschreitet, muss der Auftrag EU-weit ausgeschrieben werden.

Die erste Charge soll an den Grundschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren eingesetzt werden. Erst später kommen die Klassenstufen fünf und sechs dran. So favorisiert es die Förderrichtlinie.

Luftfilter in Bad Mergentheim eingetroffen

Zum Schulstart nach den Sommerferien vergangene Woche haben mehrere Schulen in der Region noch auf bestellte Luftfilter gewartet - auch in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis). Am Montag sind in der Kurstadt die 13 bestellten Geräte eingetroffen, so die Stadt. Sie wurden sofort ausgepackt, betriebsbereit gemacht und an die Schulen verteilt.

In großen Kisten sind am Montagvormittag die bestellten Luftfilter-Geräte bei der Stadt Bad Mergentheim eingetroffen. Sie wurden sofort ausgepackt und an die einzelnen Schulen in Kernstadt und Teilorten verteilt. Stadt Bad Mergentheim

Die Stadt ist nach eigenen Angaben froh, dass trotz der großen Nachfrage die Bestellung zumindest zur zweiten Schulwoche nach dem Ferienende eingetroffen ist. Die Geräte sind für Räume vorgesehen, die nicht optimal gelüftet werden können.