Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) hat sich bei der Marbach-Gruppe in Heilbronn über die ersten Corona-Impfungen im Betrieb informiert.

Die Marbach-Gruppe ist einer von zwölf Modellbetrieben in Baden-Württemberg, die seit vergangener Woche ihre Belegschaft durch den Betriebsarzt gegen das Coronavirus impfen können.

Bei Marbach wurden von 650 Mitarbeitenden am Standort in Heilbronn rund 303 vergangene Woche geimpft. Als sogenannter "Ankerbetrieb" hilft Marbach auch umliegenden Betrieben mit Impfungen. Manfred Lucha wollte am Mittwoch über Erfahrungen mit den ersten Impfungen im Betrieb sprechen.

Marbach-Gruppe in Heilbronn: Sozialminister Manfred Lucha (Mitte) auf Besuch. Arbeitsmediziner Lars Schubert (links) und Peter Marbach (rechts), Geschäftsführer Marbach-Gruppe treffen sich mit dem Minister SWR

Lob für Organisation und Infrastruktur in Betrieben

Lucha lobte die Abläufe in den Modellbetrieben. Das Personal sei äußerst engagiert, die Infrastruktur stehe und könne so auch auf weitere Betriebe ausgeweitet werden. Auch das Dokumentationssystem wurde gelobt.

"Überall da wo geimpft wird, größtes Engagement, glückliche Menschen und im Prinzip funktioniert alles."

Jetzt fehle an manchen Stellen nur noch der Impfstoff, so Lucha.

Impfstoff übrig - Zweitimpfung aber noch ungewiss

Von den 1.200 Moderna-Impfdosen, die dem Heilbronner Unternehmen zur Verfügung standen, seien nach der Erstimpfung noch Dosen übrig. Wie diese Dosen verwendet werden sollen war zunächst unklar.

Der Geschäftsführer der Marbach-Gruppe, Peter Marbach, wollte außerdem wissen, wann das Lieferdatum der Impfstoffe für die Zweitimpfung mitgeteilt werde. Die Antwort werde Lucha in in Kürze nachreichen, hieß es.

Impfstart in Betrieben steht nicht in Frage

Ziel war es in den Modellbetrieben Erfahrungen zu sammeln, von denen dann andere Betriebe in der Planung und Durchführung betriebsärztlicher Impfungen profitieren können. In Baden-Württemberg sollen die Betriebsärzte aller Betriebe ab 7. Juni impfen dürfen. Dieser Termin stehe nicht in Frage, so Lucha gegenüber dem SWR.