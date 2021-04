per Mail teilen

Der Main-Tauber-Kreis wird Modellregion für die Luca-App. Damit sollen im Falle einer Corona-Infektion Kontakte schnell und digital nachverfolgt werden können.

Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis hat dafür einen Kooperationsvertrag mit dem Berliner Unternehmen "culture4life" geschlossen. Mit im Boot für die Erprobungsphase sind außerdem die Kreisstadt Tauberbischofsheim und ein hiesiges Möbelhaus.

Luca-App, sobald Öffnungsschritte in Corona-Zeiten erlaubt sind

Damit holt der Kreis die Luca-App zum Testen auch in den ländlichen Raum, heißt es in einer Mitteilung. Der Kreis will nun zusammen mit den Partnern die Voraussetzungen schaffen, dass die App sofort einsatzbereit ist, sobald Öffnungsschritte in Corona-Zeiten erlaubt sind.

"Denn wir möchten auch in Zukunft in lebendigen Städten mit einem vielseitigen Angebot an Geschäften, Gaststätten und Veranstaltungen leben." Anette Schmidt, Bürgermeisterin Tauberbischofsheim

Funktioniert das System in der Kreisstadt, soll es auf den Landkreis ausgeweitet werden, so der Erste Landesbeamte Christoph Schauder. Derzeit befassen sich die zuständigen Experten für Digitalisierung mit dem Projekt, denn: "Gründlichkeit vor Schnelligkeit, gerade weil es eine reibungslos funktionierende Schnittstelle zu unserem Gesundheitsamt geben muss", so Schauder. Die Kreis- und die Stadtverwaltung wollen das System auch, wo es Sinn macht, für ihre Besucherinnen und Besucher anbieten.

Einsatz in Gastronomie, Einzelhandel und in Veranstaltungsbranche

Mit der Luca-App soll die digitale Kontaktnachverfolgung für die Gesundheitsämter einfacher werden. In der Gastronomie, dem Einzelhandel und in der Veranstaltungsbranche könne die App die bisherige "Zettelwirtschaft bei der Dokumentation von Kontakten ablösen", sagt Schauder. So könnte die Luca- App ein wichtiger Baustein bei einem vorsichtigen Öffnungskonzept werden. Handels-, Gastronomie- und Veranstaltungsbetriebe und das Gesundheitsamt des Main-Tauber-Kreises sollen dann sicher, digital und einfach Daten austauschen können.

Während der Erprobungsphase der Luca-App unterstützt "culture4life" das Gesundheitsamt und die Betreiber bei der technischen Umsetzung, heißt es in der Mitteilung. Später soll dann die geplante Landeslizenz für alle Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg zur Verfügung stehen.