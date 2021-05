per Mail teilen

Das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn setzt bei der digitalen Kontaktnachverfolgung die App Luca ein. So sollen Corona-Infektionsketten schneller und effektiver unterbrochen werden können.

Die App ist kostenlos. Luca ermögliche eine datenschutzkonforme Kontaktdatenaufnahme vor Ort und die schnelle Übermittlung der Daten an das Gesundheitsamt. Über den Scan eines QR-Codes können Nutzer etwa in einem Lokal einchecken, wenn sich das Restaurant an dem Konzept beteiligt.

Gesundheitsamt kann Daten entschlüsseln

Damit entfalle das Ausfüllen von Papierlisten, so der Kreis. Die Daten könnten bei einer Corona-Infektion für das Gesundheitsamt freigegeben und nur dort entschlüsselt werden. Nach wie vor können Kontaktdaten aber auch per Hand erfasst werden.

Die Luca-App kann kostenlos heruntergeladen werden (Symbolbild) SWR

Die Luca App kann beispielsweise auch bei Veranstaltungen, in Hotels oder im Einzelhandel zur Erfassung von Kontaktdaten genutzt werden. Gastronom Sebastian Häberlen vom Sport-Restaurant Happy-Match in Neckarsulm-Obereisesheim (Kreis Heilbronn) hat sich für die Luca App registriert. Das habe recht einfach funktioniert, er sei jetzt auf die Erfahrungen mit den Gästen in den nächsten Tagen gespannt.

"Wir hoffen, dass wir mit der Luca App die ganze Zettelwirtschaft und den bürokratischen Aufwand loswerden. Wir haben davor Zettel verteilt, das Ganze musste nach einer gewissen Zeit geschreddert werden und hat für Müllberge gesorgt."

Allerdings ist die Nutzung der Luca App freiwillig. Das heißt, Kontaktdaten müssen weiter auch per Hand erhoben werden, wenn jemand die digitale Lösung nicht verwenden möchte oder kann. Gastronom Häberlen freut sich vor allem auf den Kontakt mit Gästen. Für den Dienstagabend habe er schon Reservierungen vorliegen. Und der QR-Code für die Luca-App liege ihm vor. Allerdings darf man nur mit einem tagesaktuellen negativen Corona-Test oder einem Impf- oder Genesenennachweis ins Restaurant gehen und dort essen.

Kritik an Luca-App

Immer wieder gibt es auch Kritik an der Luca-App. Nichtsdestotrotz ist die Luca-App zur Corona-Kontaktverfolgung mit allen baden-württembergischen Gesundheitsämtern verbunden und im Einsatz.

Der Leiter des Gesundheitsamtes beim Landkreis Heilbronn, Thomas Schell, begrüßt die Möglichkeit zur digitalen Kontaktnachverfolgung. Er geht davon aus, dass das Gesundheitsamt sogar detaillierte Kontaktlisten erhalten wird. Das werde zunächst für mehr Arbeit sorgen. Man müsse ewta die Listen von Restaurants bei einem Corona-Fall auswerten. Es gehe dabei etwa um die Frage, wer hatte zu dem Erkrankten engen Kontakt und wer nicht.