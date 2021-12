Lotto-Glückspilz kommt aus dem Kreis

Ein Lotto-Glückspilz aus dem Kreis Heilbronn hat eine Million Euro gewonnen – und das mit nur drei Richtigen. An einer Sonderauslosung am Montag nahmen automatisch alle "Dreier" teil, die bei den Lotto-Ziehungen der vergangenen Woche erzielt wurden, so die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg seien das rund 131.000 gewesen. Aus diesem Topf wurden am Montagvormittag in der Stuttgarter Lotto-Zentrale zwei Spielaufträge gezogen. Eine Tipperin aus Konstanz und ein noch unbekannter Spielteilnehmer aus dem Landkreis Heilbronn sind die glücklichen Gewinner. Der Tipp aus dem Kreis Heilbronn sei anonym abgegeben worden, heißt es.