Halbe Million mit Lotto-Sechser gewonnen

Einen tollen Start ins neue Jahr hatte ein Lotto-Spieler aus Heilbronn. Er gewann bei der Ziehung am vergangenen Samstag über eine halbe Million Euro. Zum Hauptgewinn fehlte ihm nur die passende Superzahl. Dann wären es mehr als 42 Millionen Euro gewesen. Baden-Württemberger hatten bereits 2021 laut Lotto Baden-Württemberg großes Glück, es gab demnach im Land deutlich mehr Lotto-Millionäre als im Vorjahr. Das setzte sich zu Beginn des neuen Jahres fort: In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) gewann ein Spieler oder eine Spielerin rund eine Million Euro und in Eppingen (Kreis Heilbronn) freute sich erst vergangene Woche ein Tipper über rund 378.000 Euro im Spiel 77.