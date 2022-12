Long Covid: Viele Fragen in Selbsthilfegruppen

per Mail teilen

Immer mehr Betroffene von Long Covid suchen in Selbsthilfegruppen Hilfe und Tipps. Viele Fragen drehen sich um Ärzte und Behandlungen, aber auch finanzielle Probleme.

Die Selbsthilfegruppe "Corona im Ländle" ist in den Kreisen Schwäbisch Hall und Heilbronn aktiv. Ddie Mitgliederzahl ist sprunghaft angestiegen. Seit der Gründung vor rund einem Jahr habe sich die Mitgliederzahl verfünffacht auf mittlerweile rund 150, sagt Anni Conrad aus Heilbronn-Böckingen. Vor allem Menschen im berufstätigen Alter suchen Hilfe in der Selbsthilfegruppe, so Conrad.

"Es melden sich leider immer mehr Eltern betroffener Kinder.“

Austausch über Therapien und Ärzte

Auch über zwei Jahre nach Pandemiestart kommen in der Selbsthilfegruppe Fragen nach guten Behandlungsmethoden und kompetenten Medizinern mit am häufigsten vor. Viele Hilfesuchende haben schlechte Erfahrungen mit Medizinern gemacht, fühlen sich nicht ernst genommen oder sehen keinen Behandlungserfolg, berichten Long Covid-Betroffene.

"Wo gibt es Neurologen die mir glauben? Wo gibt es Kardiologen, die mehr als nur die Standarddiagnostik machen? Weil bei Long Covid ist es leider so, dass die Standarddiagnostik keine Ergebnisse bringt. [...] Aber zunehmend ist auch die wirtschaftliche Absicherung ein Thema."

SWR Jürgen Härpfer

Geldsorgen wegen Long Covid

Von unklaren Zuständigkeiten zwischen Berufsgenossenschaft und Rentenversicherung, verzögerten Gutachten und einer häufigen Ungewissheit, wie der Lebensunterhalt bezahlt werden soll, berichten mehrere Mitglieder von "Corona im Ländle". Oft fühle es sich so an, als müsse man Pionierarbeit leisten, meint Daniela aus Bayern.