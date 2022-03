Hohenlohekreis unterstützt Forschung zu Long-Covid

Corona-Ausbruch in Kupferzell

Die Gemeinde Kupferzell (Hohenlohekreis) war der erste große Corona-Hotspot in der Region Heilbronn-Franken, an dem es lange Zeit die meisten Infizierten pro 100.000 Einwohner in ganz Baden-Württemberg gab. Ursprung des Ausbruchs war ein Kirchenkonzert am 1. März 2020 mit mehreren Posaunenchören. Dabei hatten Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, mehr als 100 weitere Besuchende angesteckt. Drei Betroffene starben.