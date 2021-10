Long-Covid-Selbsthilfegruppe in Heilbronn-Franken wächst weiter

Viele Menschen leiden bereits unter Long-Covid, also Corona-Langzeitschäden. Selbsthilfegruppen, auch in Heilbronn-Franken, haben immer mehr Zulauf.

Der Begriff macht vielen Menschen Angst, niemand weiß so genau, ob es einen nicht selbst treffen kann: Long-Covid - Corona-Langzeitschäden. Zwar ist erst wenig darüber bekannt, die meisten Betroffenen aber eint eines: die Leistungsfähigkeit sinkt. Oft kommen Kopfschmerzen und Muskelprobleme dazu, aber auch unter Schlafstörungen, Organstörungen und psychiatrischen Problemen können Betroffene leiden, sagt Anni Conrad aus Heilbronn-Böckingen.

Nach Corona-Infektion: Herzrasen, Husten und Atemprobleme

Conrad erkrankte im April 2020 an Corona, mit mildem Verlauf. Wenige Wochen danach stellten sich aber weitere Symptome ein: Herzrasen, Husten und Atemprobleme sowie Konzentrationsprobleme. Nach einem Besuch in einer speziellen Covid-19-Ambulanz an der Universitätsklinik in Freiburg weiß Conrad: Es sind Long-Covid-Symptome.

Anni Conrad ist selbst von Long Covid betroffen (Archivbild) SWR

Rund 30 Teilnehmer bei "Corona im Ländle"

Die Heilbronnerin ist nicht alleine. Und so schloss sie sich kurzerhand mit anderen Betroffenen zusammen: In der Selbsthilfegruppe "Corona im Ländle" treffen sich mittlerweile rund 30 Menschen aus dem Raum Schwäbisch Hall, Crailsheim und Heilbronn. Und der Bedarf solcher Hilfsangebote steigt weiter. Die Betroffenen tauschen sich aus - über die Probleme mit Long-Covid im Alltag, aber auch über Therapien, Anlaufstellen und Möglichkeiten, damit fertig zu werden. Und wichtig: Sie fühlen sich untereinander verstanden. "Das tut gut", meint Anni Conrad.

Viele Mitmenschen oder Ärzte würden ihnen nicht glauben. Manche Mediziner seien mit dem Krankheitsbild und der Behandlung völlig überfordert. Man werde einfach weitergeschickt. Noch immer fehlt Unterstützung, sagt Conrad. Eines aber habe sich gebessert: "Es ist nicht mehr so intensiv, dass die Krankheit komplett negiert wird."

Wenn das Krankengeld ausläuft

Einige Betroffene leiden schon länger an Long-Covid, so lang, dass beispielsweise das Krankengeld ausläuft. Und dann, so Conrad, steht man da und überlegt, wie es finanziell weitergeht. Auch hier finden die Betroffenen in der Selbsthilfegruppe zumindest Rückhalt und offene Ohren.