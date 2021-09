An mehreren weiterführenden Schulen in Schwäbisch Hall und Crailsheim ist ein neues Corona-Testangebot angelaufen: Bis Ende kommender Woche werden PCR-Pooltests durchgeführt.

Seit Dienstag werden die Schülerinnen und Schüler hier nicht wie zuvor üblich einzeln mit Schnelltests, sondern gruppenweise mit den aussagekräftigeren PCR-Tests auf Corona getestet. Die Aktion wird mit Unterstützung der Bürgerstiftung Baden-Württemberg durchgeführt.

20 Corona-Tests gehen als Sammlung ans Labor

"Die Lolli-Pooling-Methode kombiniert eine einfache und schonende Probenentnahme, die von den Schülerinnen und Schülern selbst vorgenommen werden kann, mit der hohen medizinischen Ergebnisqualität einer PCR-Analyse", heißt es von der Baden-Württemberg Stiftung. Denn das Schuljahr soll so sicher wie möglich beginnen. Schließlich sei die ansteckende Delta-Variante des Coronavirus weiterhin vorherrschend, die meisten Kinder und Jugendlichen nicht geimpft.

Positiver Corona-Test bedeutet Nachtestung der Gruppenmitglieder

Bei der Pooltestung handelt es sich um sogenannte Lollitests. Konkret nehmen also 20 Schülerinnen und Schüler jeweils ein Wattestäbchen in den Mund. Die Sammlung kommt in einen Behälter, so der Fachbereichsleiter der Stadt Schwäbisch Hall, Christoph Klenk. Ein Mannheimer Labor wertet diesen Test-Pool in einem Bus am Schulzentrum West aus. Eine Stunde später liegt das Ergebnis vor. Sollte die Probe positiv sein, bekommen die Jugendlichen erst einmal eine FFP2-Maske auf, so Klenk. Anschließend werden die Gruppenmitglieder einzeln von einem Arzt oder einer Ärztin durchgetestet.

In Crailsheim organisiert der Landkreis Testungen für das Berufsschulzentrum und die Sprachheilschule. Im Gegensatz zu den bekannten Schnelltests bedeutet der PCR-Lollitest größere Sicherheit aber mehr Arbeit, meint Klenk. Es sei zwar eine genauere Messmethode, der Aufwand aber verhältnismäßig groß. Schließlich ist die Organisation - im Gegensatz zu einem Antigen-Schnelltest - aufwändiger, so Klenk. Denn dabei wüsste man sofort: Dieser Test gehört zu jenem Kind. Bei dem Pooltests sei die Dokumentation aufwändiger zudem muss die ganze Gruppe nachgetestet werden.

Corona-Impfungen an Berufsschulzentren

Neben den Pooltestungen findet von Mittwoch bis Freitag außerdem eine Impfaktion an den Berufsschulzentren statt: Am Mittwoch vor dem Berufsschulzentrum Schwäbisch Hall und am Donnerstag am Berufsschulzentrum Crailsheim. Am Freitag werden die Impfungen flexibel je nach Bedarf angeboten.