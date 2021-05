Im Landkreis Heilbronn und im Hohenlohekreis werden ab Donnerstag Beschränkungen der Corona-Maßnahmen gelockert. In beiden Kreisen lag die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Werktagen in Folge unter 150.

Ab Donnerstag ist im Landkreis Heilbronn und im Hohenlohekreis wieder Einkaufen mit Termin möglich, so die Landratsämter. Voraussetzung ist ein aktueller negativer Corona-Test, außerdem müssen die Kontaktdaten des Kunden erfasst werden. Es gelten die Maßnahmen der Bundesnotbremse für Inzidenzwerte über 100, aber unter 150. Im Kreis Schwäbisch Hall ist das sogenannte "Click & Meet" bereits seit Montag wieder gestattet.

Wechselunterricht in Schulen

In Schulen im Hohenlohekreis kann laut Landratsamt ab Donnerstag wieder Wechselunterricht stattfinden - wie schon in den Kreisen Main-Tauber, Heilbronn und Schwäbisch Hall. In den Schulen wird es allerdings unterschiedlich gehandhabt, manche starten erst nach den Pfingstferien wieder in den Unterricht. Auch für Kindertageseinrichtungen oder ähnliche Betreuungsangebote ist dann wieder ein Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen möglich, so das Landratsamt Hohenlohekreis.

Main-Tauber-Kreis bei Inzidenz wieder unter 50

Im Main-Tauber-Kreis können Geschäfte und Gastronomie vorerst weiter geöffnet bleiben. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz an zwei Tagen den Wert von 50 leicht überschritten hatte, lag er am Dienstagabend bei 48. Damit gelten die Lockerungen weiter. Am vergangenen Samstag durften Einzelhändler und Gastronomen im Main-Tauber-Kreis wieder öffnen.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in der Region Heilbronn-Franken hat aktuell der Stadtkreis Heilbronn mit knapp 140. Im Landkreis Heilbronn liegt der Wert bei 75, im Kreis Schwäbisch Hall bei knapp 117 und im Hohenlohekreis bei rund 101.