Die Innenstädte sind leer und auch in Heilbronn-Franken bleibt der gewohnte Einkaufstrubel kurz vor dem Fest aus. Gerade deshalb gibt es für den örtlichen Einzelhandel in diesem Jahr eine besondere Herausforderung: Der Online-Lieferservice.

Lokal oder online einkaufen? In Coronazeiten am besten in Kombination - lokal und online. Dass dies einige Menschen genauso handhaben, haben die Stadtmanager aus Wertheim (Main-Tauber-Kreis), Schwäbisch Hall und Öhringen (Hohenlohekreis) dem SWR Studio Heilbronn erzählt.

Das Geschäft zieht dank Online Auftritt an

Jetzt kurz vor Heiligabend ziehe das Geschäft virtuell auch im örtlichen Einzelhandel an und es werde derzeit verhältnismäßig viel ausgeliefert, sagte Öhringens Stadtmanager Michael Walter. Ortsansässige Händler sprächen sogar von regem Lieferverkehr und so etwas wie einem Weihnachtstrubel.

Last-Minute-Lieferservice

Auch in Schwäbisch Hall läuft der Online-Handel. Doch beim Liefern, gerade kurz vor Heiligabend, stoße so manch ein Einzelhändler an seine Grenzen. Deshalb hat der Verein Schwäbisch Hall Aktiv kurzfristig einen Last-Minute-Lieferservice organisiert.

"Wir versenden also ganz kurzfristig noch nette Weihnachtsgrüße aus der Stadt." Christian Rieger, Vorsitzender des Vereins Schwäbisch Hall Aktiv

Zwar sei man zahlenmäßig weit entfernt vom üblichen Weihnachtsgeschäft, dennoch bliebe aufgrund der Online-Bestellungen wenigstens ein Teil der Wertschöpfung in den Städten und Gemeinden der Region und darüber sei man froh. Fehlende Einnahmen seien dennoch das Hauptproblem.