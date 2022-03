per Mail teilen

Ein Lkw-Fahrer ist am Montagnachmittag auf der A6 bei Weinsberg (Kreis Heilbronn) durch einen geplatzten Reifen schwer verletzt worden. Der 62-Jährige wollte laut Polizei einen brennenden Reifen an seinem Lkw löschen. Dabei explodierte der Reifen jedoch und schleuderte den Mann gegen die Leitplanke. Dabei wurde der Lkw-Fahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Autobahn Richtung Heilbronn war für die Hubschrauberlandung voll gesperrt.