Auf der Autobahn 81 rund um das Weinsberger Kreuz hat es am Donnerstag einen Unfall mit einem Lkw gegeben. Eine Sperrung in Richtung Würzburg war eingerichtet.

Die A81 ist zwischen dem Weinsberger Kreuz und der Anschlussstelle Neuenstadt am Kocher (beide Kreis Heilbronn) in Fahrtrichtung Würzburg wieder freigegeben. Auf Höhe von Neuenstadt-Cleversulzbach war ein Lastwagen am Vormittag nach Polizeiangaben ungebremst in ein Fahrzeug der Straßenmeisterei geprallt. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 400.000 Euro.

Sperrung am Weinsberger Kreuz nach Lkw-Unfall

Die Unfallstelle wurde geräumt. Da Diesel in einen Kanal gelaufen ist, musste dieser von der Feuerwehr abgedichtet werden, hieß es. Die Einsatzkräfte pumpten den Kraftstoff ab. Erdreich musste abgetragen werden.

Unfall auf der A81: Ein Mensch wurde verletzt SWR Kim Hartmann

Immer wieder schwere Lkw-Unfälle ums Weinberger Kreuz

Immer wieder kracht es auf der A81 und A6. Erst vergangene Woche war der Verkehr auf der Autobahn lahmgelegt: Am Donnerstag war nach Angaben der Polizei ein Kleintransporter auf Höhe Erlenbach (Kreis Heilbronn) ungebremst in das Heck eines Lkw gekracht. Der Fahrer des Transporters erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Am Freitag dann ein Unfall auf der A81 bei Widdern (Kreis Heilbronn): Ein Lkw war laut Polizei in ein Fahrzeug der Straßenmeisterei gerast. Dabei wurden drei Menschen schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber und zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort.

Durch die Sperrung des Schemelsbertunnels in Weinsberg sind nach Unfällen meist auch die Umleitungsstrecken überlastet.