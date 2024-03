Lkw-Unfall auf A81: Dönerspieße auf Autobahn verteilt

In der Nacht auf Sonntag ist ein mit Dönerspießen beladener Lkw auf der A81 bei Lauda-Königshofen verunglückt. Der 20 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Ein Lkw mit einer Ladung Dönerspießen ist in der Nacht auf Sonntag bei Lauda-Königshofen verunglückt. Weite Teile des Tages war die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Tauberbischofsheim und Ahorn (beide Main-Tauber-Kreis) wegen Reinigungsarbeiten voll gesperrt. Bei dem Lkw, einem 40-Tonner, war ein Vorderreifen geplatzt. Der Lkw krachte in eine Betonwand und danach in die Mittelleitplanke.

Autofahrer fährt über Döner-Spieße

Ein Teil der Ladung, 21 Tonnen gekühlte und verpackte Dönerspieße, stürzten auf die Fahrbahn. Ein Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr über die Dönerspieße und beschädigte dabei sein Fahrzeug.

Döner-Spieße umgeladen

Der 20 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand rund 90.000 Euro Sachschaden. Die Dönerspieße wurden von der Spedition vor Ort in einen anderen Lkw umgeladen. Die Sperrung der A81 konnte gegen 19 Uhr aufgehoben werden, teilte das Polizeipräsidium Heilbronn auf SWR-Anfrage am Sonntagabend mit.