Bei einem Lkw-Unfall auf der A7 zwischen Fichtenau (Kreis Schwäbisch Hall) und Ellwangen (Ostalbkreis) ist am frühen Dienstagmorgen eine Beifahrerin lebensgefährlich verletzt worden.

Am Dienstagmorgen war die A7 noch voll gesperrt, da zwei Lkw brannten. Neben der lebensgefährlich verletzten Frau wurden zwei weitere Menschen schwer verletzt. Die Autobahn musste in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Zunächst war ein Lastwagen auf der A7 in Richtung Ulm in eine Baustellenabsperrung vor dem Virngrundtunnel gerast. Laut Polizei war der 34-jährige Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tank des Lkw riss auf und das Fahrzeug geriet in Brand. Der Fahrer konnte sich retten.

Folgeunfall mit Schwerverletzten

In der Folge bildete sich ein Stau, in dem ein weiterer Lkw auf einen anderen auffuhr. Der Fahrer des aufgefahrenen Lkw und zwei Frauen, die bei ihm im Führerhaus saßen, wurden schwer verletzt. Eine der beiden Frauen wurde durch die Frontscheibe geschleudert und lebensgefährlich verletzt.

Hoher Sachschaden bei beiden Unfällen

Der Sachschaden des ersten Unfalls liegt laut Polizei bei 100.000 Euro, der des Zweiten bei rund 200.000 Euro. Die Feuerwehren Fichtenau und Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) waren mit zwölf Fahrzeugen und 60 Kräften im Einsatz.