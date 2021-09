per Mail teilen

Auf der A6 hat in der Nacht zum Montag ein Lkw zwischen Bad Rappenau und dem Weinsberger Kreuz (beide Kreis Heilbronn) eine Baustellenabsperrung gerammt. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Bei dem Unfall riss der Tank auf. Die Autobahn musste in Richtung Nürnberg länger gesperrt werden. Die Reinigungsarbeiten dauern laut Polizei noch an, dafür ist eine Spur gesperrt, ebenso die Einfahrt Heilbronn/Neckarsulm. Der Stau löst sich nur langsam auf.