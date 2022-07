A6 nach Lkw-Unfall: Eine Spur wieder befahrbar

Nach einem Unfall auf der A6 zwischen Bretzfeld (Hohenlohekreis) und dem Weinsberger Kreuz (Kreis Heilbronn) musste die Autobahn in Richtung Heilbronn am Vormittag zeitweise gesperrt werden. Mittlerweile ist eine Spur wieder frei. An dem Unfall waren nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei drei Fahrzeuge beteiligt, darunter mindestens ein Lkw. Die Bergungsarbeiten laufen noch, deshalb ist in Richtung Heilbronn noch der rechte Fahrstreifen gesperrt. Bei dem Unfall wurde ein Mensch so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Vor der Unfallstelle hat sich ein kilometerlanger Stau gebildet.