Die A6 ist zwischen Sinsheim und Bad Rappenau in der Nacht auf Donnerstag nach einem schweren Unfall gesperrt worden. Vier Lkw waren beteiligt, zwei Fahrer wurden schwer verletzt.

Ein 36-jähriger Lkw-Fahrer hatte am Mittwoch gegen 18 Uhr in Richtung Nürnberg ein Stauende zwischen Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) und Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) übersehen und prallte mit rund 90 Kilometern pro Stunde auf einen im Schritttempo fahrenden Sattelzug auf. Der wurde in zwei davor fahrende Gespanne geschoben. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt, ebenso der Fahrer des zweiten Lkw. Die beiden andern Fahrer wurden leicht verletzt.

1.000 Lieter Diesel in Becken geleitet

Es entstand Sachschaden von mindestens 70.000 Euro. Rund 1.000 Liter Diesel liefen aus, die in ein Auffangbecken an der A6 geleitet werden konnten. Die Bergung dauerte bis in den Morgen. Erst gegen 6 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. Bis dahin wurde der Verkehr über die B39 am Unfallort vorbeigeleitet.

Dritter Unfall am dritten Tag

Es war der dritte schwer Lkw-Unfall in diesem Bereich der A6 diese Woche. Schoan am Montag prallte Lkw auf Lkw, wie auch am Dienstag. Da wurde ein Fahrer schwer verletzt. Die A6 in Fahrtrichtung Nürnberg war Stunden lang gesperrt.