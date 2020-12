per Mail teilen

Nach einem Auffahrunfall mit drei Sattelzügen ist es auf der A6 zwischen Bad Rappenau und Sinsheim in Richtung Mannheim am Mittwochnachmittag zu erheblichen Behinderungen gekommen. Ein Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Ein weiterer Fahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 275.000 Euro