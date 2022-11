Auf A81: Polizei fällt merkwürdig riechender Lkw auf

per Mail teilen

Im Innern eines Lebensmitteltransports waren eineinhalb Tonnen frischer Fisch, drei Rehe und 20 Gänse - ungekühlt.

Ein 41-Jähriger transportierte in seinem Fahrzeug ungekühltes Fleisch und Fisch im Wert von über 16.000 Euro auf der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart bei Neckarwestheim (Kreis Heilbronn), so die Polizei. Bei einer Kontrolle des Lebensmitteltransporters schlug den Beamten ein "starker Geruch" entgegen, heißt es.

Fisch und Fleisch nicht verdorben

Laut Polizei hatte der Fahrer bei seiner letzten Pause offenbar vergessen, die Kühlung wieder einzuschalten. Bei einer Überprüfung des Veterinäramts stellte sich heraus, dass die Ware noch nicht verdorben war - wohl auch dank der kühlen Außentemperatur. Der 41-Jährige konnte seine Lieferung mit intakter Kühlung fortsetzen.