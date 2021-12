Lkw-Seelsorger verteilt Weihnachtsmänner auf Rasthof Wunnenstein

"Gerade an so einem Fest wie Weihnachten geht es ja sehr viel um Gefühle. Die Fahrer haben Sehnsucht nach der Familie und auch nach den Kindern und dann sitzen einige weit weg von zu Hause auf einem Rastplatz. Das ist von den betreffenden Firmen einfach eine Unverschämtheit, jemanden so hängen zu lassen."