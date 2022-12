Unfall auf A6: Feuerwehr durch fehlende Rettungsgasse behindert

per Mail teilen

In der Nacht auf Samstag ist ein Lkw wohl wegen eines Fahrfehlers auf der A6 bei Neuenstein (Hohenlohekreis) umgekippt und hat alle Fahrspuren blockiert.

Zwischen Neuenstein und Kupferzell (Hohenlohekreis) hat ein Lkw-Fahrer am Freitagabend gegen 23.30 Uhr wohl übersteuert und so einen Unfall verursacht, teilt die Polizei mit. Der 60-jährige Fahrer kam mit seinem Lkw mit Anhänger aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet gegen die Leitplanke und kippte dann wohl wegen zu starken Gegenlenkens um. Dabei wurden alle drei Fahrspuren blockiert. In Fahrtrichtung Nürnberg ist die A6 wegen der Aufräumarbeiten voraussichtlich noch bis Samstagnachmittag gesperrt, teilt die Polizei mit.

Lkw-Unfall bei Neuenstein onw-images / Stringer

Fehlende Rettungsgasse behindert Feuerwehr

Die zum Unfall gerufene Feuerwehr wurde auf der Anfahrt von Verkehrsteilnehmern behindert. Die vorgeschriebene Rettungsgasse sei teilweise nicht ordnungsgemäß gebildet worden, teilt die Polizei mit.

Schwere Verletzungen und Feuer

Der Fahrer wurde von Ersthelfern aus seinem Fahrzeug befreit. Kurz danach fing der Lkw an zu brennen, das Feuer konnte jedoch schnell gelöscht werden. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Sachschaden konnte die Polizei noch nicht beziffern. Der Lkw hatte 17 Tonnen Saft im Tetra Pak geladen, welche teilweise auf der Fahrbahn verteilt wurden.