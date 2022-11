Krautheimer Spediteur: Höhere Lkw-Maut wirkt wie Mehrwertsteuererhöhung

Die Ampel-Koalition in Berlin will zum 1. Januar die Maut für Lkw anheben. Spediteur Roland Rüdinger aus Krautheim sieht dies wie eine Mehrwertsteuererhöhung für den Endkunden.

Zum 1. Januar 2023 will die Ampel-Koalition in Berlin die Maut für Lkw anheben. Die Speditionsbranche schätzt, dass der Mautpreis etwa 1 Cent pro Kilometer mehr sein werde. Ab 2024 sollen dann auch 7,5 Tonner Maut zahlen. Diese Erhöhung werde dann alle betreffen - und das Leben werde deswegen teurer werden, sagte Spediteur Roland Rüdinger aus Krautheim (Hohenlohekreis) dem SWR. Er sieht seine Branche als Überbringer der unangenehmen Botschaft, da eben durch die Maut-Erhöhung alles teurer werde. Die höhere Maut werde am Ende in den Produktpreis eingerechnet und somit wie eine Mehrwertsteuererhöhung für den Endkunden wirken, so Rüdinger weiter.