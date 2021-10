per Mail teilen

Ein Lkw-Fahrer hat sich in der Nacht auf Mittwoch auf der B19 bei Kupferzell (Hohenlohekreis) im Nebel verirrt und festgefahren. Der 36-Jährige war zunächst von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich dann in einem Acker festgefahren. Bei der Bergung wurde die Fahrbahn so stark verschmutzt, dass die Straßenmeisterei ausrücken musste.