Neckarsulm: Lkw bleibt an A6-Brücke hängen

Auf der B27 bei Neckarsulm ist am Donnerstagmorgen ein Lkw in einer Baustelle gegen eine Autobahnbrücke gefahren. Es entstand hoher Sachschaden und es gab Verkehrsbehinderungen.

Der Verkehr staute sich kurz nach dem Unfall gegen 8:30 Uhr, konnte dann aber an der Unfallstelle auf der B27 bei Neckarsulm (Kreis Heilbronn) vorbei geleitet werden.

Der Lkw-Fahrer hatte den Kipper seines Fahrzeugs nach dem Abladen auf einer Baustelle nicht vollständig heruntergefahren, teilte eine Polizeisprecherein auf SWR-Anfrage mit.

200.000 Schaden am Lkw, Brückenschaden noch unklar

Der Lkw blieb an der unbefahrenen Brücke hängen, der Kipper fiel auf die Straße. Den Schaden am Laster schätzt die Polizei auf rund 200.000 Euro. Der Schaden an der Brücke sei noch unklar, so die Sprecherin. Die Verschalung der Brücke wurde beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.