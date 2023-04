Sattelzug stand auf Tank- und Rastanlage Wunnenstein in Flammen

per Mail teilen

Aus noch ungeklärter Ursache hat am Sonntagvormittag ein Sattelzug auf der Tank- und Rastanlage Wunnenstein gebrannt. Der 39-jährige Fahrer wurde leicht verletzt.

Auch ein Sattelauflieger, der neben dem in Flammen stehenden Sattelzug hatte Feuer gefangen. Die Feuerwehr hatte den Brand aber schnell unter Kontrolle, so die Heilbronner Polizei, so dass eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Fahrzeuge verhindert werden konnte.

In beiden Aufliegern befanden sich Metallteile. Eine Gefahr durch die Rauchentwicklung bestand nach Angeben der Heilbronner Polizei für Menschen und Umwelt nicht. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Zufahrt der Rastanlage gesperrt werden. Der 39-jährige Fahrer des Sattelzuges, von dem der Brand ausging, wurde leicht verletzt. Er wurde vor Ort medizinisch behandelt. Warum der Sattelzug gebrannt hat, ist noch unklar. Der Sachschaden liegt bei rund 120.000 Euro.