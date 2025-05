Lkw-Auflieger in Flammen: A81 an Raststätte Wunnenstein kurzzeitig gesperrt

Auf der A81 in Richtung Stuttgart hat ein Lkw-Auflieger gebrannt. Die Autobahn und die Raststätte sind wieder freigegeben.

In der Einfahrt zur Raststätte Wunnenstein nahe Ilsfeld (Kreis Heilbronn) ist ein Lkw-Auflieger am Montagvormittag in Brand geraten. Die A81 in Richtung Stuttgart musste kurzzeitig gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand aber zügig löschen. Die Autobahn ist wieder freigegeben. Die Zufahrt zur Raststätte war für mehrere Stunden gesperrt.

Lkw-Auflieger an Raststätte Wunnenstein: Grund des Feuers noch unklar

Der 56-jähriger Fahrer bemerkte gegen 10:30 Uhr einen geplatzten Reifen und steuerte sein Fahrzeug auf die Auffahrt zur Rastanlage, wo der Auflieger kurz darauf in Brand geriet. Warum es zu dem Feuer kam, ist bislang noch nicht geklärt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit noch nicht bekannt.