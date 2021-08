per Mail teilen

Nach einem gefährlichen Fahrmanöver auf der A6 bei Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) sitzt ein 32-jähriger Lkw-Fahrer inzwischen in Haft. Zeugen hatten am Mittwochabend der Polizei einen auffällig fahrenden Lkw auf der A6 bei Satteldorf gemeldet. Als die Beamten den Lastwagen auf einem Parkplatz kontrollieren wollten, fuhr der 32-Jährige laut Polizei mit seinem Sattelzug mit hoher Geschwindigkeit auf den Streifenwagen zu. Nur durch die schnelle Reaktion des Beamten, der seinen Streifenwagen auf eine Grünfläche lenkte, konnte Schlimmeres verhindert werden. Der Lkw-Fahrer hielt schließlich an und musste mit Zwang aus seinem Führerhaus geholt werden. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl.