Auf der A6 bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) ist in der Nacht auf Dienstag ein Kleinlaster ausgebrannt. In Richtung Heilbronn gab es Behinderungen, verletzt wurde niemand.

Warum der Kleinlaster mit Planenaufbau auf der Fahrt in Richtung Nürnberg in Brand geriet, ist noch unklar. Der Lkw brannte völlig aus und verschmolz teilweise mit der Fahrbahn. Verletzt wurde niemand. Die Ladung bestand aus Zulieferteilen für die Autoindustrie. Der Gesamtschaden an Ladung und Lkw liegt bei 40.000 Euro.

Fahrbahnschaden noch unklar

Der Schaden an der Fahrbahn beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 10.000 Euro. Der könnte allerdings auch deutlich höher ausfallen, heißt es im Polizeibericht. Das müssten die nächsten Untersuchungen ergeben.

Die Feuerwehr war mit 16 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz.