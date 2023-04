"Living History" im Hohenloher Freilandmuseum

Landleben wie zu 1623 in Wackershofen

400 Jahre zurück in der Zeit geht es am Samstag und Sonntag im Hohenloher Freilandmuseum: "Landleben 1623" gibt Einblicke in das damalige Leben der Landbevölkerung.

"Living History", das ist das Motto am Samstag und Sonntag im Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen. Geschichtsinteressierte Menschen schlüpfen dafür in die Rollen der Landbevölkerung vor 400 Jahren - genauer wie im Jahre 1623. Wirtshaus von 1551 erwacht zum Leben Die Akteure sind Mitglieder des Vereins "Cercle d’Histoire Vivante". Eines der ältesten Gebäude des Freilandmuseums Wackershofen, das Bauernhaus aus Zaisenhausen aus dem Jahr 1551 soll von den Darstellern belebt und zum Wirtshaus werden. "Landleben 1623" soll einen Einblick in die damaligen Lebensverhältnisse bieten. Hohenloher Freilandmuseum Spielszenen und frischer "Blooz" Die Besucher erwarten verschiedene Spielszenen, zum Beispiel der Abmarsch bayerischer Söldner, eine morgendliche Andacht, das Anfertigen von Kleidungsstücken oder auch Tänze, heißt in einer Mitteilung des Museums. Darüber hinaus gibt es am Ostersonntag eine Besenwirtschaft im Weinbauerndorf. Außerdem wird an beiden Ostertagen im Bauernhaus aus Schönenberg (Landkreis Lörrach) frischer "Blooz" gebacken, eine Art flach ausgerollter Brotkuchen.