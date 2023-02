Livestream beendet: Festnahme in möglicher Mordserie im Kreis Schwäbisch Hall

per Mail teilen

Nach einer möglichen Mordserie im Kreis Schwäbisch Hall ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Wie die Polizei bekanntgab konnte am Dienstag ein 31-Jähriger im Zusammenhang mit zwei getöteten Seniorinnen gefasst werden. Details wurden am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekannt gegeben und hier live übertragen.

Alle Infos rund um die Ermittlungen und die Festnahme finden Sie hier: