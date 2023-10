Im Fall um eine tote Frau aus Wertheim-Lindelbach, die dreieinhalb Jahre tot in ihrer Wohnung gelegen hatte, soll jetzt das Ordnungsamt von der Staatsanwaltschaft übernehmen.

Die Frau wäre heute 79 Jahre alt. Das Besondere an dem Fall: Während die Frau tot in der Wohnung in Wertheim-Lindelbach (Main-Tauber-Kreis) lag, hatte ihr 86-jähriger Ehemann mit der Leiche weiter in dort gelebt. Weil die Obduktion am vergangenen Mittwoch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod der Frau ergeben hat, wird sich jetzt das Wertheimer Ordnungsamt um den Fall kümmern müssen.

Droht dem Mann ein Bußgeld?

Der Ordnungsamtsleiter Volker Mohr geht davon aus, dass dem Mann jetzt ein Bußgeld droht. Da es keine Hinweise auf eine Straftat gebe, so Mohr, werde der Fall jetzt wohl von der Staatsanwaltschaft Mosbach an seine Behörde weitergegeben.

Im SWR-Interview erklärte Mohr, dass jetzt zu klären sei, ob der Ehemann der Verstorbenen gegen das Bestattungsgesetz verstoßen hat. Dann könnte möglicherweise ein Bußgeld drohen. In dem Gesetz festgeschrieben sind Ordnungswidrigkeiten, beispielsweise wenn nicht unverzüglich eine Leichenschau veranlasst wird oder wenn Verstorbene beiseite geschafft und nicht bestattet werden.

Beweggründe weiterhin unklar

Einen solchen Fall habe er in der Stadt noch nicht erlebt, so Mohr weiter. Weiterhin ist unklar, wieso der Ehemann dreieinhalb Jahre mit der Leiche seiner Ehefrau zusammenlebte. Dem "Main-Echo" gegenüber deutete der Mann religiöse Motive an und verwies auf ein Buch mit esoterischen Inhalten.